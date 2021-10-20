В Кремле рассказали, что Путин не поедет на климатический саммит в Глазго

Владимир Путин не отправится в шотландский Глазго на конференцию Организации Объединенных Наций по климату (СОР26). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Мероприятие состоится в начале ноября.

«Да, в Глазго, к сожалению, он тоже не полетит», - заявил Песков во время ежедневного брифинга с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что проблематика, которая будет обсуждаться в Глазго, является одним из приоритетов внешней политики России.

Также у Пескова узнали, будет ли выступать в ходе саммита Путин.

«Мы должны понять, в каком формате можно будет выступать по видеоконференции, в какой момент и так далее, здесь очень много моментов, которые нам предстоит с организаторами обсудить», — сказал он.

Ранее стало известно, что российский президент будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи. Решение не ехать в Рим связано со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, обращал внимание Песков.