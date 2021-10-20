Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Саакашвили согласился на помощь врачей 15:06
Голикова призвала граждан воздержаться от поездок в другие регионы России 15:02
Путин одобрил введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 15:01
Дженнифер Лопес оказалось не по силам продать свой пентхаус в Нью-Йорке 14:55
Украина сорвала экстренное собрание подгруппы по Донбассу 14:55
Голикова назвала регионы, где заняты больше 95% коронавирусных коек 14:53
Голикова заявила, что эпидситуация в РФ становится сложнее 14:49
Костенюк: сериал «Ход королевы» стал звеном между шахматами и остальным миром 14:48
Тарантино поделился желанием снять спагетти-вестерн на разных языках 14:44
Toyota Fortuner получил новую версию в России и подорожал 14:43

В Кремле рассказали, что Путин не поедет на климатический саммит в Глазго

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Владимир Путин не отправится в шотландский Глазго на конференцию Организации Объединенных Наций по климату (СОР26). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Мероприятие состоится в начале ноября.

«Да, в Глазго, к сожалению, он тоже не полетит», - заявил Песков во время ежедневного брифинга с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что проблематика, которая будет обсуждаться в Глазго, является одним из приоритетов внешней политики России.

Также у Пескова узнали, будет ли выступать в ходе саммита Путин.

«Мы должны понять, в каком формате можно будет выступать по видеоконференции, в какой момент и так далее, здесь очень много моментов, которые нам предстоит с организаторами обсудить», — сказал он.

Ранее стало известно, что российский президент будет участвовать в саммите G20 по видеосвязи. Решение не ехать в Рим связано со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, обращал внимание Песков.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях