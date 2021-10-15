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В японском МИД заявили, что Кисида и Путин продолжат диалог по мирному договору

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Александр Щербак/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Фумио Кисида подтвердили намерение вести диалог по мирному договору между двумя странами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на японского министра иностранных дел Тосимицу Мотэги.

«В ходе телефонного разговора лидеров Японии и России в отношении переговоров о заключении мирного договора была подтверждена договоренность уверенно продолжать переговоры. И мы будем продолжать переговоры», — заявил Мотэги.

Ранее Япония выразила России протест из-за поездки Григоренко и Хуснуллина на Курилы.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, которая предполагала, что Москва рассмотрит возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.

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