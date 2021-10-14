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В Госдепе призвали Россию нарастить усилия по обеспечению энергобезопасности Европы

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J. Scott Applewhite/AP

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на переговорах с вице-премьером России Алексеем Оверчуком в Вашингтоне призвала Москву делать больше для обеспечения энергобезопасности Европы. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента США по итогам встречи.

«Заместитель госсекретаря Шерман призвала Россию прилагать больше усилий для обеспечения европейской энергетической безопасности»,— говорится в сообщении.

Кроме того, Шерман и присутствовавший на встрече заместитель госсекретаря Фернандес призвали Россию обеспечить справедливое отношение к американским компаниям на своем рынке и снять озабоченность США по поводу торгового и инвестиционного климата в стране.

Ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст опроверг сообщения о несоблюдении Россией контрактов на поставки газа. При этом канцлер Германии Ангела Меркель также подчеркивала, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам газа в Европу.

Как пояснил президент России Владимир Путин, рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии и недостаточные запасы. По его словам, европейские страны не стали запасаться газом летом, понадеявшись на спотовые поставки и «на невидимую руку рынка», что еще сильнее подстегнуло цены.

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