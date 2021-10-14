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Раскрыто обещание Нетаньяху Путину после ухода с поста премьера Израиля

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаньяху после ухода с поста главы правительства пообещал президенту России Владимиру Путину скоро вернуть должность, сообщает портал Axios со ссылкой на источник из окружения Нетаньяху и европейского дипломата.

Отмечается, что сообщение было передано через посла России Анатолия Викторова, который, в свою очередь, передал личное письмо от российского лидера.

Отмечается, что у Путина и Нетаньяху всегда были теплые отношения, которые стали еще лучше после начала российской военной кампании в Сирии в 2015 году. Бывший израильский лидер делал акцент на этом и во время избирательных кампаний, например используя в своей агитации фото с Путиным.

Как писала «Газета.Ru», в июне в Израиле впервые за 12 лет сменился премьер-министр — вместо Нетаньяху главой кабмина стал Нафтали Беннетт, которой смог создать коалиционное правительство. Нетаньяху же остался лидером партии «Ликуд» и возглавил оппозицию в Кнессете.

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