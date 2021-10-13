Пашинян прокомментировал встречу с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что встреча с российским президентом Владимиром Путиным была «весьма продуктивной». Визит в Москву политик прокомментировал в Twitter.

«Сегодня встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Встреча была весьма продуктивной. Обсудили как двустороннюю повестку, так и ситуацию в регионе», — написал Пашинян.

Он отметил, что контакты на высшем уровне продолжатся «для реализации достигнутых договоренностей».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов встретиться с Пашиняном, когда он будет готов. Алиев напомнил, что лидеры Армении и Азербайджана в начале 2021 года уже вели переговоры в трехстороннем формате — третьим участником был Путин.

До этого Пашинян назвал членство страны в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и союз с Россией ключевой гарантией безопасности Армении