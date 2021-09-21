Захарова отреагировала на создание альянса AUKUS

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение США, Великобритании и Австралии сформировать альянс AUKUS. Свое мнение она высказала в эфире YouTube-канала «Соловьев.Live».

«Это очень интересно. Это о том, что такое для них партнерство, союзничество и обязательства», — отметила Захарова.

По ее словам, стратегия США, Австралии и Великобритании «удивила весь мир».

США, Великобритания и Австралия сформировали военно-политическое партнерство AUKUS, в рамках которого планируется строительство атомных подводных лодок для ВМФ Австралии. В связи с этим австралийские власти разорвали соглашение с Францией на строительство 12 ударных подводных лодок стоимостью 90 млрд австралийских долларов ($66 млрд), которое они заключили в 2017 году. После этого Париж объявил, что отзывает послов из США и Австралии для консультаций.

Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили солидарность с Францией, лишившейся контракта на поставку подводных лодок австралийским вооруженным силам после создания AUKUS.

В свою очередь австралийский министр обороны Питер Даттон уточнил, что выражал озабоченность властям Франции насчет контракта на поставку подводных лодок до подписания аналогичного контракта с США и Великобританией. Министр финансов Австралии Саймон Бирмингем также сообщил, что Австралия заранее проинформировала Францию о сделке, однако позднее признал, что переговоры с США и Британией были секретными.