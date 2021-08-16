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Москва решила подождать с признанием или непризнанием новой власти Афганистана

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Россия не будет торопиться с признанием или непризнанием новой власти Афганистана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление директора Второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Признание или непризнание будет зависеть от поведения новых властей. Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время. По итогам российское руководство сделает необходимые выводы и примет решение», — сказал дипломат.

Кабулов отметил, что движение «Талибан» (организация запрещена в России) было признано террористической организацией «вполне заслуженно», хотя они и неоднократно отрекались от террористических актов.

«Талибы прекрасно этот урок выучили. Если же они его не доучили, тогда им придется столкнуться с большими сложностями во взаимоотношениях не только с Россией, но со всем мировым сообществом», — сказал он.

По его словам, Москва и Вашингтон находятся на постоянной связи по ситуации в Афганистане. Однако, отметил дипломат, США также не знают, что делать дальше в исламской республике.

Накануне талибы (организация запрещена в России)* объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Также в движении отказались от переходного правительства и заявили, что ждут полной передачи власти.

На фоне этих событий Москва решила эвакуировать часть сотрудников российского посольства в Кабуле, хотя изначально не видела в этом необходимости, так как талибы гарантировали безопасность дипломатической миссии.

«Газета.Ru» следит за ситуацией в Афганистане в режиме онлайн.

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