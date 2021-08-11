Захарова: у Запада теряется «либеральный флер» при подавлении протестов у себя

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что в России якобы жестко подавляют акции протеста.

«Куда вдруг девается вся эта демократическая отдушка и либеральный флер у западных партнеров и их сателлитов, когда дело доходит до управления внутренней ситуацией и подавления протестов у себя дома?», — написала Захарова.

Она напомнила, что в Литве полиция применила слезоточивый газ против протестующих у парламента страны. При этом в своем обращении Науседа подчеркнул, что «демократия не является анархией, а свободы протестовать не является свободой применять насилие».

Ранее президент Литвы написал свою статью в качестве ответа президенту России Владимиру Путину, в которой говорит о том, что СССР был агрессором. По его словам, для Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии и Польши Вторая мировая война началась не 80 лет назад, а почти 82 года назад — 23 августа 1939 года, когда в Кремле подписали Договор о ненападении между Германией и СССР вместе с секретными протоколами о разделе Европы.

До этого Науседа заявлял, что считает важным диалог с Россией, но в то же время Литва не будет отказываться от своих принципиальных правил.