В Совфеде оценили действия США в отношении российских дипломатов

Действия Соединенных Штатов в отношении российских дипломатов затрудняют двустороннее сотрудничество. Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев, передает РИА «Новости».

Политик подчеркнул, что ответственность лежит исключительно на американской стороне.

«Выдвинув никак не обоснованные обвинения в адрес России во вмешательстве во внутренние дела США, в качестве «меры возмездия» американцы нанесли ряд ударов по российским диппредставительствам — арест собственности, массовые высылки, отказ в визах для новых сотрудников. Что и продолжается до сих пор во все более изощренных формах», — сказал парламентарий.

Косачев добавил, что действия России — ответные и могут быть отозваны в случае прекращения неправовых антидипломатических акций со стороны США.

«Остается сожалеть, что одновременно наносится ущерб другим направлениям потенциального двустороннего сотрудничества, продвижение по которым не может не затрудняться из-за отравленной атмосферы в области работы диппредставительств», — подытожил вице-спикер.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал насмешкой подход американского Госдепа к выдаче виз российским дипломатам.