США не желают эскалации отношений с Россией по вопросу дипломатов

Ограничения длительности командировок дипломатов в США не означают, что Вашингтон желает эскалации отношений с Москвой, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для журналистов.

««Наши действия от 2 марта и 15 апреля по привлечению России к ответственности за ряд угроз нашим интересам и гражданам были ответом. Мы не [стремились к] эскалации... Это был ответ российскому правительству за вредоносные действия. Продолжаем верить, что в настоящее время есть необходимость открытых каналов связи между нашими правительствами, в том числе посредством посольств», — сказал он.

15 апреля американский президент Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции — против 16 организаций и 16 физлиц, якобы связанных с приписываемым РФ вмешательством в американские выборы. Кроме того, США выслали десять российских дипломатов.

Ранее власти Соединенных Штатов попросили 24 российских дипломатов, у которых истекает срок действия виз, покинуть страну в течение месяца — до 3 сентября.