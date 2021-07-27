В Вашингтоне заявили, что с территории России совершается больше всего кибератак на США

Заместитель помощника генерального прокурора США Ричард Даунинг заявил, что с территории России совершается больше всего кибератак на США, но российские власти не стоят за этими атаками. Об этом он сообщил на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса, передает ТАСС.

«Конечно, Россия возглавляет этот список», — сказал он.

Даунинг отметил, что правительство России не стоит за этими атаками. По его мнению, Москва скорее «не делает того, что могла бы делать», чтобы предотвращать такие инциденты.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что верит в возможность налаживания сотрудничества между Вашингтоном и Москвой по кибербезопасности. Путин и Байден провели часовой телефонный разговор. В ходе разговора главы государств обсудили кибератаки с использованием программ-вымогателей.

Американский лидер отметил, что его разговор с российским коллегой прошел хорошо. Он добавил, что настроен оптимистично после этого разговора.

По словам Байдена, в ходе беседы он дал президенту России понять, что Вашингтон ожидает от Москвы действий в связи с хакерскими атаками с использованием программ-вымогателей. При этом Байден сказал, что США не считают, что кибератаки спонсировались российским правительством.