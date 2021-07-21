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Опубликованы итоговые поправки в Конституцию Белоруссии

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Global Look Press

Конституционная комиссия в Белоруссии опубликовала итоговые поправки, которые будут внесены в основной закон страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Изменения коснутся положения президента: один и тот же человек сможет занимать должность не более двух сроков, президентский возраст будет увеличен с 35 до 40 лет, ценз оседлости будет составлять не 10, а 20 лет. Кроме того, баллотироваться в президенты не смогут кандидаты, у которых было или есть иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Также глава государства лишается права издавать декреты и отменять акты правительства, но сохраняет полномочие назначать и увольнять премьер-министра с предварительного согласия парламента и определять состав правительства по предложению премьера.

Теперь обе палаты парламента могут быть распущены, если кандидатура премьер-министра не будет согласована три раза. Ранее распустить можно было только нижнюю палату после второго отказа. Законодательный орган будет избираться на пять лет (ранее он действовал четыре года).

Поправки закрепляют статус Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия. В состав собрания войдут члены парламента и представители регионов. Оно будет рассматривать вопрос о легитимности президентских выборов и определять стратегию развития Белоруссии. Народное собрание будет объявлять президенту импичмент, если тот совершит госизмену или иное тяжкое преступление.

В республике появится пост омбудсмена, его будет назначать президент сроком на пять лет.

Проект Конституции РБ будет утвержден 21 июля. Итоговый проект должен быть у президента не позднее 1 августа. Референдум по поправкам в конституцию запланирован на январь-февраль 2022 года.

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