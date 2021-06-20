Антонов считает, что обсуждать проблему виз с Вашингтоном надо на равноправной основе

Разговор с Вашингтоном по проблеме виз должен вестись только на равноправной основе, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, решать проблему через требования, которые выдвигает Вашингтон, не получится.

«У нас очень серьезные проблемы. Мы к конструктивному разговору, к решению всех проблем готовы», — отметил дипломат.

Антонов подчеркнул, что данный вопрос по визам нужно прорабатывать, детально обсуждать с американской стороной.

Дипломат прибыл в Нью-Йорк в воскресенье, 20 июня.

Российский посол в США Анатолий Антонов покинул Вашингтон в марте для консультаций в Москве, причиной отзыва главы дипмиссии стали высказывания американского президента Джо Байдена в отношении главы России Владимира Путина.

После этого глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон для проведения «подробных, серьезных консультаций».

В результате 16 июня президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились о взаимном возвращении послов государств в дипмиссии — в Москву и Вашингтон.