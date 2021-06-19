Путин призвал чувствовать людей сердцем

Президент России Владимир Путин на XX съезде «Единой России» в Москве заявил, что нужно не просто слышать людей, а чувствовать их сердцем. Трансляцию мероприятия ведет «Россия 24».

«Надо обязательно советоваться с людьми, не просто слышать их, а знать, сопереживать их проблемам, заботам, невзгодам подчас, чувствовать что называется сердцем, чем живет каждый конкретный рядовой гражданин Российской Федерации», - сказал глава государства.

Он обратил внимание политиков на то, что народные избранники должны ставить интересы россиян выше своих личных интересов, стремиться разобраться и помочь в каждой конкретной ситуации, а также в соответствии с мнением граждан расставлять приоритеты в своей работе.

Ранее Путин призвал объединить усилия для повышения дохода россиян.