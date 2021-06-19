Путин предложил выделить регионам 30 млн рублей на ремонт дорог

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на XX съезде «Единой России» предложил правительству выделить регионам дополнительно 30 млрд рублей на ремонтные работы дорог.

«Я обращаю внимание правительства, нужно направить эти средства в субъекты федерации в ближайшие дни, именно в ближайшие», — подчеркнул глава государства.

По его словам, важно, что регионы смогли использовать эти средства уже в летние и осенние месяцы, в период оптимальной для проведения качественных дорожных работ.

Ранее в ходе своей речи Путин поручил Правительству подготовить программу капремонта школ в России. Президент сообщил, что 72% школьных зданий в России нуждаются в текущем ремонте, а 10% — в капитальном.