Песков: саммит прошел со знаком плюс

Саммит российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена прошел скорее со знаком плюс. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА «Новости».

По его словам, встрече предшествовала долгая подготовка, с самого начала были предостережения от завышенных ожиданий.

«Но сейчас можем сказать, в первую очередь основываясь на оценке самого президента, что прошел он скорее со знаком плюс», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что саммит был результативным, поскольку лидеры могли прямо изложить друг другу свои позиции, а также понять, где можно, а где пока нельзя взаимодействовать.

Ранее президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден приняли совместное заявление по итогам саммита в Женеве, в котором говорится, что в ближайшее время обе страны запустят комплексный, предметный и энергичный диалог по стратегической стабильности.

Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.