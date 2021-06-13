Путин назвал продление СНВ-3 проявлением профессионализма Байдена

Решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) является проявлением профессионализма президента США Джо Байдена. Об этом в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия-1» заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, решение принималось не «с кондачка», а на основе профессионального анализа ситуации в мире и в российско-американских отношениях. Путин напомнил, что в качестве первого шага новая администрация США во главе с президентом Байденом продлила договор СНВ-3.

При этом Россия не сделала ни одного шага для ухудшения отношений с США по теме безопасности, добавил Путин.

Заявление российского президента прозвучало на фоне предстоящего саммита РФ-США, который состоится 16 июня в Женеве. Как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приедет на саммит «не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США».

Глава пресс-службы американского Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что США хотят отыскать «путь вперед» в отношениях с Россией на саммите. При этом она подчеркнула, что Вашингтон оставляет за собой право вводить санкции против России даже на фоне предстоящей встречи.