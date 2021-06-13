Поклонская рассказала о своих ошибках в качестве депутата

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская назвала свои главные ошибки на посту депутата. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Относительно ошибок, то это, конечно, моя прямолинейность в публичных высказываниях. К примеру, в ситуации с фильмом «Матильда», — сказала она.

Поклонская добавила, что работа в Госдуме научила ее быть осторожнее в высказываниях и более гибкой в политической сфере.

Среди своих достижений чиновница назвала каждый решенный вопрос обратившихся людей и восстановление их прав, всего ей прислали около 15 тыс. писем с просьбами.

Ранее Поклонская раскрыла причины отказа идти на выборы. Она подчеркнула, что не уходит из политики и считает необоснованными заявления об этом. По словам Поклонской, она собирается получить опыт другой работы, который будет полезен ей в будущем.