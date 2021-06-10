МИД: генсек НАТО отказался участвовать в Московской конференции по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и руководство альянса ответило отказом на приглашение России и не приедет на Московскую конференцию по международной безопасности, которая пройдет 22-24 июня. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет ТАСС.

«На наше приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности российской стороной получен ответ с отказом от участия в указанном мероприятии», — сказала она.

По словам Захаровой, такое поведение показывает истинные намерения НАТО.

Ранее Столтенберг предложил провести заседание Совета Россия-НАТО. По его словам, такое предложение российской стороне было сделано еще год назад, но положительного ответа так и не последовало. После его слова прокомментировали в российском МИД.