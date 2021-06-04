Канцлер Австрии выразил благодарность Путину за вклад в борьбу с коронавирусом в мире

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил личную благодарность президенту России Владимиру Путину за вклад в борьбу с пандемией коронавируса. Об этом он заявил в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Я рад, что «Спутник V» используется в настоящее время в более чем 60 странах <...> Я хотел бы, господин президент, поблагодарить Вас за вклад в этой области, ведь важно победить пандемию во всех странах мира», — сказал Курц.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поручил правительству до конца июня проработать вопрос о платной вакцинации от коронавируса для иностранцев в РФ.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал, что Россия может с июля открыться для желающих вакцинироваться иностранцев.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в РФ летом прошлого года. На данный момент она одобрена, как минимум, в 66 странах мира с общим населением свыше 3,2 млрд человек. При этом эффективность препарата оценивается в более 90%.