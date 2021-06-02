В МИД РФ оценили возможность совместного заявления Путина и Байдена по итогам саммита

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва рассматривает «многие идеи» в контексте саммита с Вашингтоном, но говорить о конкретике пока преждевременно, передает ТАСС.

«Я не готов комментировать содержательную сторону подготовки саммита. Многие идеи есть, все в работе», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о возможности совместного заявления по итогам саммита Россия — США.

Ранее Рябков сообщал, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве могут найти взаимопонимание по ряду ключевых вопросов. До этого госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что главы государств обсудят стабилизацию отношений России и США.

25 мая Кремль и Белый дом подтвердили, что главы государств встретятся 16 июня в Женеве. Провести переговоры в третьей стране предложил американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским коллегой, который состоялся в апреле текущего года.