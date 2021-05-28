В Сочи стартовали переговоры Лукашенко и Путина

В Сочи стартовали переговоры президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

Как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей и совместные проекты двух государств.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в основном повестка предстоящей встречи экономическая.

Ранее Лукашенко заявил, что надеется на переговорах с Путиным в Сочи договориться по теме возобновления авиасообщения между странами, которое было ограничено в связи с пандемией коронавируса.

Эта встреча стала третьим визитом Лукашенко в Россию для переговоров с Путиным. До этого президенты России и Белоруссии встречались 22 апреля в Москве. Белорусский лидер уточнял, что одной из главных тем на предыдущих переговорах с российским коллегой было развитие кооперации.