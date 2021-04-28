МИД России рассказал об отличии ситуации в Донбассе от Абхазии и Южной Осетии

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что аналогии в ситуации в Донбассе и событиях в Абхазии и Южной Осетии есть, однако существует и важное различие. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Абхазии и Южной Осетии, когда состоялась агрессия Саакашвили (бывший президент Грузии Михаил Саакашвили) на Цхинвал, на позиции миротворцев, в том числе российских, там не было заключено таких договоренностей, которые были бы аналогичны Минскому комплексу мер. Там был даже не подписан, а просто обсужден документ Медведев-Саркози (экс-президенты России и Франции Дмитрий Медведев и Николя Саркози), который предполагал целый ряд шагов, но который не был подписан Грузией», — подчеркнул он.

По мнению министра, после договоренности Саркози с Россией, он полетел в Грузию для обеспечения поддержки данного документа со стороны Саакашвили.

Кроме того, он отметил, что экс-президент Грузии в итоге подписал документ, вычеркнув из него ключевые положения. В свою очередь бывший французский лидер хотел представить это как компромисс, однако всем «все было понятно».

«Там начиналась вся бумага с фразы, с преамбулы — Российская Федерация и Французская Республика, стремясь нормализовать ситуацию в Закавказье, предлагают Грузии, Южной Осетии и Абхазии следующее: прекращение огня… Вот эту шапку Саакашвили вычеркнул и получилось просто, первый пункт — прекращение огня и дальше. И с тех пор Запад требует от нас выполнять эти договоренности», — отметил Лавров.

По его словам, в ситуации с Донбассом все было иначе, так как были и переговоры в Минске, которые длились 17 часов, и лидеры «нормандского формата», участвовавшие в них.

«Они дали результат, который через два дня был одобрен в Совете Безопасности ООН без каких-либо довесков, без каких-либо сомнений, что его нужно выполнять», — сказал он.

Ранее Лавров заявил, что не допустить войны с Украиной в Донбассе не только реально, но и необходимо.