Байден проведет первую встречу с полным составом своего кабинета

Президент США Джо Байден в четверг, 1 апреля, проведет первое с момента начала президентского срока заседание, в котором примет участие полный состав его кабинета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Завтра президент проведет свою первую встречу с полным составом кабинета», — сообщила Карин Жан-Пьер.

Она также рассказала, что основной темой обсуждения во время заседания будет выполнение плана поддержки американской экономики в условиях пандемии COVID-19, который ранее предложил глава Белого дома.

3 ноября в США прошли выборы главы государства. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков победил Байден, однако Трамп не признавал результаты выборов и оспаривал их в судах.

20 января 2021 года состоялась инаугурация Джо Байдена на пост президента США.