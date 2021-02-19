Лавров обвинил страны Запада в намерении ослабить все страны вокруг России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны Запада намерены ослабить страны вокруг России. Об этом сообщает телеканал РБК.

По его словам, западные страны проводят политику по ослаблению таких регионов, как Центральная Азия, Белоруссия и Закавказье.

При этом министр высоко оценил действия президента России Владимира Путина с целью разрешения обостренной ситуации в непризнанном Нагорном Карабахе.

«После успешной миссии президента Российской Федерации Владимира Путина по посредничеству между Арменией и Азербайджаном они вдруг все всполошились: как же так, без них?» — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что теперь Запад стремиться проникнуть в эти регионы и наращивать на их территории свою активность.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад.