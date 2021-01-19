ЕР начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы

«Единая Россия» начинает обучение потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы, сообщила партия во вторник.

Обучающий модуль «Политический лидер» стартует 19 января, в нем принимают участие региональные лидеры, прошедшие экспертный отбор среди без малого семи тысяч подавших заявки на участие в «Федеральном ПолитСтартапе», отмечается в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

Это первая из четырёх групп «студентов» Высшей партийной школы «Единой России».

По результатам обучения из двухсот человек, дошедших до этого этапа проекта, отберут 50, которых наставники будут консультировать в ходе предварительного голосования, отметил замруководителя ЦИК «Единой России» — руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

«Содержание групповых практических семинаров, тренингов и лекций связано с текущей общественно-политической повесткой, партийной составляющей и предвыборным календарем. В течение трёх с половиной дней участники должны сформировать понимание электоральной ситуации, траектории своего собственного движения в кампании предварительного голосования», — отметил Романов.

Для потенциальных кандидатов проведут интерактивные лекции с участием ведущих политологов и социологов страны. Участников курса ждут тренинги с моделированием реальной избирательной кампании — в том числе, в интернете.

По итогам обучения участников «Федерального ПолитСтартапа» ждет «домашнее задание» — они должны будут подготовиться к предварительному голосованию «Единой России» в своем регионе.

Подать заявку на участие в «Федеральном ПолитСтартапе» могли региональные лидеры, в том числе, действующие политики. Среди участников также есть врачи, учителя, волонтеры и общественники.

Кадровый проект «Единой России» стартовал 2 ноября. Его главная задача — привлечение ярких региональных лидеров для дальнейшего участия в федеральной избирательной кампании. В общей сложности организаторы получили б 739 заявок из 85 регионов России. Конкурс на место составил 34 человека. Средний возраст участников проекта, прошедших отбор — 38 лет.