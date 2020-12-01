Лавров ответил на призыв Санду вывести российские войска из Приднестровья
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вывод российских миротворцев из Приднестровья грозит серьезными последствиями, передает РИА «Новости».
Он отметил, что военный контингент России поддерживает стабильность в регионе и предотвращает «новый всплеск кровавого конфликта».
Кроме того, группа российских военных охраняет склады боеприпасов в Колбасне.
«И эти склады находятся в таком состоянии, что прекращение контроля за их состоянием чревато очень серьезными инцидентами», — пояснил Лавров.
Он добавил, что российские миротворцы, как и миротворцы Молдавии и Украины, находятся в Приднестровье в соответствии с решениями группы «5+2», одобренными ОБСЕ.
Ранее избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена оперативная группа российских военных и вывезено оружие.