В Госдуме предложили стрелять по нарушителям у российских границ

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявил, что России нужно жестче реагировать на провокации у своих границ.

«Если наши границы кто-то нарушает, то, наверное, сначала стрелять надо в воздух — можно дважды, три раза. Если не помогает, надо уничтожать противника», — сказал он.

Как отметил депутат, Россия слишком сдержанно реагирует на провокации, полагаясь на переговоры.

Шерин подчеркнул, что нужно провести четкую грань между сдержанностью и защитой репутации государства.

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