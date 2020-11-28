В Эфиопии правительственные силы заняли столицу мятежного штата Тыграй
В Эфиопии правительственные силы заняли столицу мятежного штата Тыграй — город Мэкэле. Об этом сообщил местный портал Addis Zeybe со ссылкой на премьер-министра страны Абия Ахмеда.
Как отметил премьер, войска уже вошли в город, не используя гражданских лиц «в качестве щитов» и не нанося вред зданиям.
Ранее лидер оппозиционного движения «Народный фронт освобождения Тыграя» (НФОТ) Дебрецион Гебремикаэль заявил, что Мэкэле подвергся «тяжелой бомбардировке». Позже посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену Арга уведомил, что правительственные силы продолжают операцию, чтобы нормализовать обстановку в Тыграе, но бомбардировки не было.
4 ноября власти Эфиопии обвинили «Народный фронт освобождения Тыграй» в атаке военной базы и мобилизовали войска. В районе Тыграй на полгода введено чрезвычайное положение.
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