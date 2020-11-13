В Германии отреагировали на зеркальные санкции России из-за Навального

Берлин «принимает к сведению» зеркальные санкции российской стороны, но считает их введение неоправданным. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.

По его словам, у Москвы есть все необходимые данные, чтобы расследовать инцидент с блогером Алексеем Навальным. Однако российские власти вводят санкции против представителей Германии и ФРГ.

«Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным», — заявил Зайберт.

Он добавил, что теперь российская проблема выносится на уровень двусторонних отношений с Берлином и Парижем.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия уже подготовила ответные санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Алексеем Навальным.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.