В Германии отреагировали на зеркальные санкции России из-за Навального
Берлин «принимает к сведению» зеркальные санкции российской стороны, но считает их введение неоправданным. Об этом заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт, передает ТАСС.
По его словам, у Москвы есть все необходимые данные, чтобы расследовать инцидент с блогером Алексеем Навальным. Однако российские власти вводят санкции против представителей Германии и ФРГ.
«Такой шаг с точки зрения федерального правительства, разумеется, является неоправданным и несоразмерным», — заявил Зайберт.
Он добавил, что теперь российская проблема выносится на уровень двусторонних отношений с Берлином и Парижем.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия уже подготовила ответные санкции против Германии и Франции из-за ситуации с Алексеем Навальным.
20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.
Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.