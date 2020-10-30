Спасатели заявили о четырех погибших при землетрясении в Измире
Ника Пикекатлет
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В турецком Измире работающие на месте пострадавшей в ходе крупного землетрясения зоны спасатели заявили о четырех погибших в ходе ЧП. Об этом сообщает CNN Turk.
На месте работают спасательные службы, продолжаются поиски людей, которые могут находиться под завалами.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в Эгейском море. Эпицентр находился в 34 км от Измира и в 14 км от Неон-Карловаси.
В Измире разрушено по меньшей мере 20 домов. Землетрясение почувствовали и в других турецких городах, в частности, в Стамбуле.
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