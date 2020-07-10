В МИД РФ отвергли заявление о дистанцировании Москвы от Каракаса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла заявление американских властей о том, что Москва в последнее время дистанцируется от отношений с Венесуэлой, передает «Интерфакс».

«Какие у наших американских коллег фантазии? Понимаю, что дела у них на венесуэльском направлении, мягко говоря, не идут, и надо симулировать активность. Но это уж очень примитивно», — заявила Захарова.

Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс рекомендовал Москве не доверять властям Каракаса, а также заявил, что отношения между Россией и Венесуэлой в последнее время заметно ухудшились.

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