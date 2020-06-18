Болтон: Путин убедил Трампа в своих оценках Мадуро и Гуайдо

Президент России Владимир Путин в 2019 году убедил американского лидера Дональда Трампа в своих оценках политических сил Венесуэлы, пишет бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге. Об этом сообщает Mediaite.

По заявлениям Болтона, в ходе телефонного разговора двух президентов Путин сравнил венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо с кандидатом Демократической партии США на выборах главы государства в 2016 году Хиллари Клинтон. Целью подобного сравнения была поддержка президента Венесуэлы Николаса Мадуро, считает экс-советник.

Подобные заявления Путина «в значительной степени убедили Трампа», пишет Болтон.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

21 января 2019 года в Венесуэле начались массовые протесты. В результате лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран во главе с США признали Гуайдо главой государства. В свою очередь, Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

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