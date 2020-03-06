Генсек ООН надеется, что договоренность Путина и Эрдогана приведет к примирению в Идлибе

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил надежду, что договоренность президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Тайипа Эрдогана по Идлибу повлечет за собой немедленное и длительное прекращение огня.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальное заявление представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

Согласно заявлению, Гутерриш отметил, что Россия и Турция договорились о прекращении огня в деэскалации Идлиб с полуночи.

«Генсек надеется, что это соглашение приведет к немедленному и долгосрочному прекращению военных действий, что обеспечит защиту гражданских лиц на северо-западе Сирии», — говорится в заявлении.

5 марта в Москве прошли переговоры президентов России и Турции. В ходе встречи был принят совместный документ о прекращении огня в Иблибе с полуночи, создать коридор безопасности вдоль трассы М-4, а также возобновить совместное патрулирование.

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