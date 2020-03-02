Названы сроки рассмотрения законопроекта Путина о поправке к Конституции

Первый вице-спикер нижней палаты Госдумы Иван Мельников рассказал, когда Госдума собирается рассмотреть законопроект президента России Владимира Путина о поправке к Конституции. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в полдень 10 марта на пленарном заседании его рассмотрят во втором чтении. При его успешном прохождении законопроект направят на третье чтение, которое состоится 11 марта.

До этого стало известно, что в профильный комитет поступили поправки российского лидера ко II чтению законопроекта об изменении Конституции.

Отмечается, что в нем есть упоминание бога и предложение о закреплении брака как союза мужчины и женщины.