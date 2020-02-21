Российскому дипломату отказали в визе для приезда в ООН
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал, что российскому дипломату Георгию Михно отказали в выдаче визы, необходимой для приезда в ООН, передает ТАСС.
«Его отсутствие в зале — очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз», — сказал Небензя на мероприятии ООН, посвященном антитерророру.
Дипломат также добавил, что подобные действия наносят серьезный ущерб репутации США.
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