Путин помиловал трех россиян
Российский президент Владимир Путин 14 февраля помиловал трех жителей России. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Стоит отметить, что, руководствуясь принципами гуманности, президент помиловал двух женщин и одного мужчину. В частности, он сократил срок лишения свободы до шести лет Р. М. Плетневой, которую осудили в апреле 2016 года в Югре.
Также М. П Чернышевой, которую осудили в Улан-Удэ и заключили под стражу в апреле 2017 году, был сокращен срок до пяти лет.
Помимо этого, П. Н. Петрашова, которого осудили в Омской области в августе 2018 года, освободили от дальнейшего отбывания наказания.
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