Путин издал указ об увековечении памяти Лужкова

На доме в Москве, где жил бывший мэр столицы Юрий Лужков, могут установить мемориальную доску. Соответствующий указ президента России Владимира Путина об увековечении памяти Лужкова опубликован на портале правовой информации.

Путин отметил значительный вклад экс-мэра Москвы в становление российской государственности и развитие города.

Глава государства также рекомендовал правительству столицы рассмотреть вопрос о присвоении имени Лужкова Университету правительства Москвы.

Юрий Лужков руководил Москвой более 18 лет — с 1992 по 2010 года. Он скончался на 84-м году жизни в мюнхенской клинике 10 декабря 2019 года.