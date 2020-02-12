В сети появилось видео танцующего в ночном клубе Зеленского

Пользовательница сети опубликовала ролик, на котором запечатлен танцующий президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщают » target=«_blank»>«Вести».

На кадрах видео можно заметить танцующего в ночном клубе Зеленского, а рядом с ним — женщину, которая похожа на его жену Елену Зеленскую.

Видео также подписано фразой «А вы танцевали с президентом?».

Опубликовавшая ролик пользовательница подчеркнула, что видео было снято еще до того, как Зеленский занял пост главы государства.

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