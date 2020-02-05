Посол РФ заявил, что в Польше нагнетается тема «российской угрозы»

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что в польских СМИ постоянно нагнетается тема «российской угрозы», передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что сложно сказать, в какой мере подобные высказывание верит простое население.

По его словам, у России нет причин и намерений нападать на Польшу, но несмотря на это, данная тема активно пропагандируется в польском политико-информационном пространстве.

Посол считает, что подобная реакция сказывается на мировосприятии и настроение поляков.

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