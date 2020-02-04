Путин тестирует в регионах то, что будет вынесено на Госсовет

Профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна Департамента интегрированных коммуникаций ВШЭ Александр Шпунт рассказал, в чем кроется основной смысл поездки Владимира Путина в Череповец.

«Эту встречу [c общественностью Череповца] надо рассматривать в контексте предстоящего заседания Президентского совета по образованию с участием президиумом Госсовета. И поэтому на этой встрече тема образования была главной. Все темы были такие, ситуативные скорее, а [тема] образования была главной.

Проблема, которую будет решать Госсовет, который пройдет 6 числа, она очень понятна. В России примерно миллион вакансий для квалифицированных специалистов. В России довольно успешно закрыты вакансии для людей с высшим образованием и в общем-то нет проблемы, во многом за счет эмиграции, во многом за счет просто рабочей силы российской, с неквалифицированной рабочей силой. Но, как показывает практика, основной сдерживающий фактор технологического движения России сегодня — это отсутствие массового квалифицированного состава.

Людей, которые способны работать с современной техникой в качестве того, что раньше называлось, промышленными рабочими. Именно этому и была посвящена встреча в Череповце, именно этому будет посвящено следующее заседание, о котором мы сейчас с вами говорим.

При этом одновременно система профессионального технического образования в России выпускает в год ровно этот самый миллион выпускников. Если бы производство и система профессионального образования были бы сочленены, то дефицит этих кадров можно было бы покрыть за год.

Проблема заключается в том, что с одной стороны, эти молодые ребята, которые выходят из техникумов не востребованы в производстве, потому что их учат чему-то такому, чего на этом производстве давно уже нет, а, с другой стороны, промышленное предприятие, которое готово и хотело бы нанять специалистов, чтобы они работали на современной технике, не может этих специалистов найти.

Это действительно превращается из отраслевой задачи в задачу государственную. И у этой задачи нет одного простого решения. Поэтому и предлагал Путин много разных решений. Все эти решения укладываются в некоторую общую схему — максимальная интеграция государственного образования и производств. То, что будет обсуждено на Госсовете.

Для это надо создать стимулы для тех, кто создает рабочие места, то есть для бизнеса, чтобы им было интересно готовить себе кадры внутри системы государственного образования, создать стимулы для регионов, чтобы им было интересно заниматься подготовкой в региональных вузах не как благотворительность и не как обязанность социальная, а именно интересно, чтобы они получали от этого выгоду. Путин тестирует в регионах вот те тезисы, которые будут вынесены на это заседание, на, грубо говоря, самой среде. Поэтому он общается с носителями этой среды. Вот основной смысл этой поездки, которая была в Череповце», — отметил Шпунт.