Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора стороны подтвердили готовность к продолжению сотрудничества в формате ОПЕК+ с целью обеспечения стабильности мирового рынка нефти и обсудили ситуацию на рынке углеводородов.
Кроме того, главы стран договорились о продолжении контактов на различных уровнях.
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