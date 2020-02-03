Путин провел переговоры с королем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора стороны подтвердили готовность к продолжению сотрудничества в формате ОПЕК+ с целью обеспечения стабильности мирового рынка нефти и обсудили ситуацию на рынке углеводородов.

Кроме того, главы стран договорились о продолжении контактов на различных уровнях.

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