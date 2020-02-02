Тимошенко разместила объявление о продаже «слуг народа»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко разместила в своем Facebook объявление о продаже «слуг народа».

Так депутат Верховной рады отреагировала на слова представителя партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Евгения Брагара, который посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить счета за газ.

«У меня есть объявление: Продаются слуги народа. Особой породы: без мозгов и совести. Цена символическая», — написала Тимошенко.

Она также отметила, что на вырученные от продаж деньги смогут избавить Украину от «Зе-невежества» и «Зе-цинизма», однако не решат проблемы страны с внешним долгом.

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