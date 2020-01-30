Путин: поправки в Конституцию не затрагивают положения первых двух глав

Президент России Владимир Путин отметил, что обсуждаемые в данный момент поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений ее первой и второй глав. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как известно, в данных главах документа гарантируется самостоятельность местного самоуправления.

«Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета, чтобы он мог работать эффективно и с максимальной пользой для людей, и активно включаться в достижения национальных целей развития», — заявил Путин.

Он также добавил, что при наличии прочного и действенного взаимодействия между муниципалитетами и гражданским обществом, роль местного самоуправления в реализации нацпроектов увеличится многократно.

До этого Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию России изменения, которые должны увеличить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. В соответствии с поправками Конституция также будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума. Кроме того, в нее будут внесены изменения, касающиеся требований к кандидату на пост главы государства, а также срока его нахождения на посту.

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