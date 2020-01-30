Путин: поправки в Конституцию не затрагивают положения первых двух глав

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин отметил, что обсуждаемые в данный момент поправки в Конституцию не затрагивают фундаментальных положений ее первой и второй глав. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как известно, в данных главах документа гарантируется самостоятельность местного самоуправления.

«Будем строго им следовать, обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета, чтобы он мог работать эффективно и с максимальной пользой для людей, и активно включаться в достижения национальных целей развития», — заявил Путин.

Он также добавил, что при наличии прочного и действенного взаимодействия между муниципалитетами и гражданским обществом, роль местного самоуправления в реализации нацпроектов увеличится многократно.

До этого Путин во время послания к Федеральному собранию заявил о необходимости внести в Конституцию России изменения, которые должны увеличить роль парламента в жизни страны, а также обозначить роль Госсовета. В соответствии с поправками Конституция также будет гарантировать МРОТ не менее прожиточного минимума. Кроме того, в нее будут внесены изменения, касающиеся требований к кандидату на пост главы государства, а также срока его нахождения на посту.

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