Зеленский предложил построить неконфликтную «общую историю» на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что из сложной истории на Украине следует сделать общую с неконфликтными именами героев. Об этом он сказал в интервью The Times of Israel.

Он отметил, что вопрос, как люди с разной историей уживаются в одной стране на практике, очень деликатный. Ведь у украинцев есть разные герои на западе, в Киеве и в других областях.

«Они думают иначе. И я понимаю разные чувства», — добавил президент.

В связи с этим Зеленский предложил построить «общую историю». Он предложил найти героев, чьи имена не вызывают противоречий в настоящем и будущем Украины.

«Назовем памятники и улицы в честь людей, чьи имена не провоцируют конфликт», — заключил он.

Также он считает, что политику нужно держать подальше от этой темы.

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