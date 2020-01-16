Порошенко увидел угрозу Украине в послании Путина

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что изменение Конструкции РФ несет риски и угрозы для Украины. Об этом он написал в своем Twitter.

«Советую подробно обратить внимание на послание [президента] и на проект изменений в Конституцию РФ. Это несет прямые риски и угрозы Украине», — написал он.

Порошенко добавил, что в таких условиях власти Украины и оппозиция должны объединиться.

Кроме того, украинский экс-президент отметил, что послание президента России Владимира Путина «нужно очень внимательно проанализировать».

15 декабря Путин обратился с Федеральному собранию. В обращении он в том числе заявил, что в Конституцию нужно внести изменения.