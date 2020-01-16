Путин: у кого-то постоянно возникает соблазн управлять Россией со стороны
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Российский лидер Владимир Путин сообщил, что наблюдает случаи, когда у кого-то со стороны появляется соблазн поуправлять Россией, передает РИА «Новости».
Он отметил, что Россия давно с этим сталкивается, а он лично это наблюдает.
Президент заявил об этом 16 января на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию страны.
Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об образовании данной рабочей группы, которая включает в себя 75 человек.
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