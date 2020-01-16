Путин: у кого-то постоянно возникает соблазн управлять Россией со стороны

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что наблюдает случаи, когда у кого-то со стороны появляется соблазн поуправлять Россией, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Россия давно с этим сталкивается, а он лично это наблюдает.

Президент заявил об этом 16 января на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию страны.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ об образовании данной рабочей группы, которая включает в себя 75 человек.

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