Иранцы требуют закрытия дипмиссии Великобритании в Тегеране

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Dario Pignatelli/Reuters

Народное ополчение «Басидж» проводит в Иране демонстрацию у дипмиссии Великобритании в Тегеране. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat.

Точное число участников акции не уточняется.

Отмечается, что демонстранты требуют немедленного закрытия британского посольства в столице Ирана.

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