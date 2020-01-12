Иранцы требуют закрытия дипмиссии Великобритании в Тегеране
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Народное ополчение «Басидж» проводит в Иране демонстрацию у дипмиссии Великобритании в Тегеране. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat.
Точное число участников акции не уточняется.
Отмечается, что демонстранты требуют немедленного закрытия британского посольства в столице Ирана.
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