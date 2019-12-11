Новым президентом Швейцарии стала Симонетта Соммаруга

Обе палаты парламента Швейцарии официально избрали на 2020 год главу федерального департамента (министерство) по вопросам транспорта Симонетту Соммаруга президентом страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что с 1 января 2019 года Соммаруга занимала должности федерального советника и вице-президента Швейцарии.

В состав федерального совета политик входит с 2010 года, в 2015 году она уже была президентом страны.

Вице-президентом в следующем году станет действующий глава федерального департамента по экономике, науке и образованию Ги Пармелан.