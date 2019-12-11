Новым президентом Швейцарии стала Симонетта Соммаруга
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Обе палаты парламента Швейцарии официально избрали на 2020 год главу федерального департамента (министерство) по вопросам транспорта Симонетту Соммаруга президентом страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Известно, что с 1 января 2019 года Соммаруга занимала должности федерального советника и вице-президента Швейцарии.
В состав федерального совета политик входит с 2010 года, в 2015 году она уже была президентом страны.
Вице-президентом в следующем году станет действующий глава федерального департамента по экономике, науке и образованию Ги Пармелан.