Медведев призвал не идеализировать Советский союз

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос, почему сейчас многие люди хотят вернуться во времена СССР.

«Что касается моего поколения и более старшего... Это свойство человеческой памяти, люди запоминают хорошее», — объяснил Медведев.

Он отметил, что молодежь также идеализирует прошлое так как просто не знает о всех сложностях, когда были пустые полки в магазинах, не было еды и одежды.

«Большинство современной молодежи просто не смогли бы там жить», — сказал Медведев.

Он призвал не идеализировать Советский союз, так как это было «сложное государство».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.